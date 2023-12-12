وفد روسي يصل كوريا الشمالية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن وفدا روسيا وصل إلى كوريا الشمالية، في أحدث إشارة على العلاقات المتنامية بين الدولتين.

وذكرت وكالة الانباء الكورية المركزية أن الوفد، الذي يترأسه أوليج كوزهيمياكو، حاكم منطقة بريمورسكي كراي بأقصى الشرق الروسي، والمتاخمة لكوريا الشمالية، وصل إلى بيونج يانج أمس الاثنين، حيث استقبله نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية جيم كيونج سو، في مطار بيونج يانج الدولي.

ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل بشأن الهدف من الزيارة.

وبحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، قال كوزهيمياكو لمنصة إعلامية روسية الشهر الماضي إنه يعتزم زيارة كوريا الشمالية هذا العام لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات السياحة والتجارة والزراعة.