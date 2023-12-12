أسامة كمال يوجه رسالة لـ رافضي وقف إطلاق النار في غزة: التاريخ لن يرحمكم

علق الإعلامي أسامة كمال، على انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن «القرار سيكشف الأقنعة حتى لو لم يكن ملزمًا».

ووجه رسالة خلال برنامجه «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، للدول الرافضة لوقف إطلاق النار أو الممتنعة عن التصويت، قائلا: «التاريخ لن يرحم أحدًا، والأجيال القادمة ستشهد على هذا الموقف».

وذكر أن «الشعب المصري يعيش حالة الانتخابات الرئاسية، ولكنه لا ينسى من يتألمون بشدة في قطاع غزة»، حسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حتى أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبدأت، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.

وتأتي الجلسة بعد استخدام الولايات المتحدة الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة، رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يخشى انهيارا كاملا للنظام العام في قطاع غزة.