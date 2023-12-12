بايدن: على نتنياهو تغيير حكومته

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تغيير حكومته، في انتقاد واضح للحكومة الإسرائيلية.

وأكد بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "العربية" الإخبارية، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي.

ومنذ ساعات، أشار نتنياهو في بيان نقله المتحدث باسمه، إلى أن ثمة خلافات مع الإدارة الأمريكية بشان مرحلة ما بعد الحرب في غزة، قائلا "هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن".

وثمن نتنياهو الدعم الأمريكي لإسرائيل بشان للقضاء على حماس وإعادة المحتجزين لديها.

وواجهت حكومة بنيامين نتنياهو ضغوط دولية لإنهاء حربها الوحشية في قطاع غزة وسط تواصل سقوط المدنيين وغياب استراتيجية واضحة للخروج من الحرب مع دخول الصراع شهره الثالث.

كما تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا داخلية من طرف عائلات حوالي 137 من الرهائن الذين لا يزالون مختطفين في غزة، حيث تتصاعد المطالبات بوقف إطلاق النار، والعمل على تحريرهم، بعد أن أفضى اتفاق الهدنة الأخير إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا.