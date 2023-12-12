واصلت لجان التجمع الخامس ومدينة نصر استقبال الناخبين، حتى الساعة الأخيرة من باب الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وتوافد الناخبون على مدرستي فاطمة عنان الإعدادية وسيزا نبراوي بالتجمع الخامس من مختلف الفئات العمرية.

ومن المشاهد اللافتة بلجنة سيزا نبراوي، كان حضور أسرة مجتمعة لصندوق الاقتراع.

وقال الأب محمد حمدي، بأنه انتظر لنهاية اليوم الدراسي كي يتمكن أبنائه من الحضور معه لمقر التصويت، مؤكدا بأنه يحاول أن يغرس بداخلهم الحس الوطني والمبادرة في أداء الواجب الوطني في الاستحقاق الدستوري.

وشهدت مدرسة حسان بن ثابت بمدينة نصر، إقبالا من الشباب والفتيات الذين اصطفوا أمام اللجنة قبيل ساعات من إغلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية التي امتدت ل3 أيام تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».