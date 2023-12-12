 البرلمان الأوروبي: يجب تحديد دولة المنشأ على عبوات عسل النحل - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الأوروبي: يجب تحديد دولة المنشأ على عبوات عسل النحل

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 9:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 9:46 م

قال البرلمان الأوروبي إن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتمكنوا من قراءة اسم دولة المنشأ على ملصق عبوات عسل النحل.

وصوت أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء لصالح ما يسمى بـ"توجيه الإفطار"، الذي يتعين أيضا بموجبه أن يتم الإشارة في الملصق الأمامي إلى دولة منشأ المنتجات الأخرى مثل عصائر الفاكهة والمربى ومنتجات الهلام.

وإذا كان العسل أو الفاكهة يأتي من عدة دول، يجب أن يتم إدراجها بترتيب تنازلي، بدءا من الدولة التي تأتي منها معظم المكونات. وما زال يتعين أن يتم الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع في دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ.

وقال الألماني تيمو فولكن عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن الكثير من عسل النحل يتم استيراده حاليا من الصين، وغالبا لا يفي بالمعايير الأوروبية. وأوضح: "رغم ذلك، وحتى الآن، يتم تسهيل إخفاء المنشأ".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك