البرلمان الأوروبي: يجب تحديد دولة المنشأ على عبوات عسل النحل

قال البرلمان الأوروبي إن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتمكنوا من قراءة اسم دولة المنشأ على ملصق عبوات عسل النحل.

وصوت أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء لصالح ما يسمى بـ"توجيه الإفطار"، الذي يتعين أيضا بموجبه أن يتم الإشارة في الملصق الأمامي إلى دولة منشأ المنتجات الأخرى مثل عصائر الفاكهة والمربى ومنتجات الهلام.

وإذا كان العسل أو الفاكهة يأتي من عدة دول، يجب أن يتم إدراجها بترتيب تنازلي، بدءا من الدولة التي تأتي منها معظم المكونات. وما زال يتعين أن يتم الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع في دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ.

وقال الألماني تيمو فولكن عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن الكثير من عسل النحل يتم استيراده حاليا من الصين، وغالبا لا يفي بالمعايير الأوروبية. وأوضح: "رغم ذلك، وحتى الآن، يتم تسهيل إخفاء المنشأ".