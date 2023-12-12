المستشار محمود فوزي: ليس لدينا نسبة متوقعة لما سيحصل عليه الرئيس السيسي في الانتخابات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحملة ليس لديها نسبة متوقعة يحصل عليها الرئيس في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنّ الحملة لا يمكنها تحديد النسبة، لكنّها تركز حاليا على أن يكون هناك أكبر قدر ممكن من المشاركة في الانتخابات.

وتابع: «تفصلنا ساعات بسيطة وسيعرف كل المصريين نتيجة التصويت في الانتخابات»، معبرا عن أمله في أن يحصل الرئيس السيسي على أعلى نسبة ممكنة.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».