ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 6 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وطفل في مدينة جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، ما يرفع عدد الشهداء في العدوان المتواصل منذ الصباح إلى ستة شهداء.

وقالت الوزارة إن الشاب استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ذكرت الوكالة أن شخصا آخر أصيب في هجوم على حي السيباط بمدينة جنين. وقال مدير مستشفى جنين، وسام بكر، للوكالة إنه تم استهداف الفلسطينيين بشكل مباشر.

وبحسب (وفا)، تحاصر قوات الاحتلال ثلاثة مستشفيات في المنطقة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن غارة بطائرات بدون طيار في جنين، وإن الغارة أسفرت عن مقتل عدد غير محدد من الفلسطينيين الذين زعم إنهم شوهدوا وهم يلقون عبوات ناسفة ويطلقون النار على قواته.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته كانت تعمل "على كشف العبوات الناسفة المزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات الأمنية"، زاعما العثور على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، وتفكيك منشأة لصنع القنابل وعثر على أنفاق وغرفة مراقبة.