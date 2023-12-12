حملة السيسي: الشعب المصري سيكون سببا في تحقيق نهضة كبرى الأيام المقبلة

دعا النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الشعب المصري إلى استدعاء أوضاع مصر أعوام «2011»، و «2013»؛ من أجل «الحكم العادل على ما آلت إليه الدولة اليوم.. والشعور بما تحقق خلال تلك الفترة».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر تنتخب الرئيس» المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الإثنين، «في عام 2011، و2013؛ صعاليك تأسَّدت علينا، اليوم مصر تتأسَّد على كبرى دول العالم، الموقف المصري بناء عليه تبنى المواقف الدولية».

وأشار إلى إسهام الموقف المصري من دعم فلسطين؛ في تغير الموقف الغربي من الوقوف في خانة التأييد والانحياز الكامل بعد أحداث السابع من أكتوبر إلى الإدانة وتأييد الموقف المصري؛ من أجل السماح بمرور المساعدات ودعم مبدأ حل الدولتين.

ونوه إلى مساهمة مصر بنحو 80 % من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية إلى الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدا أن مشاهد إقبال المصريين على المشهد الانتخابي استطاعت أن تضرب أروع مثال في ارتباط الشعب المصري بالوطن وتقدير التحديات المحيطة بالدولة.

وأعرب عن شعوره بالتفاؤل إزاء مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، قائلا: «الشعب المصري الواعي والمنتمي لدولته؛ سيكون سببا من ضمن أسباب النهضة الكبرى في قادم الأيام، في وجود المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على رأس القيادة السياسية».