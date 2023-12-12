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سأل الإعلامي عمرو أديب، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن انطباعات الرئيس سير العملية الانتخابية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، قال فوزي: «لدينا غرف عمليات مركزية تتولى رصد إجراءات العملية الانتخابية في التو واللحظة، ولدينا تقارير دورية يتم رفعها (للرئيس السيسي)».

وأضاف: «(الرئيس السيسي) يطلع على هذه التقارير، ونأخذ منه الملاحظات.. المسألة شديدة الدقة والانتظام».

وأشار إلى أنّ ما يؤكد عليه الرئيس السيسي دائما إيصال رسالة الدولة المصرية وحسن معاملة الجمهور والتركيز على حُسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات قدر الإمكان.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».