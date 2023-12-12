أغلقت لجان الانتخابات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أبوابها في الوقت المقرر مساء اليوم في اليوم الثالث والأخير.

وشهدت اللجان توافد المواطنين بكثافة حتى الساعة الأخيرة بمدينة العريش بشمال سيناء، فيما تقدم النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب، حشدا من الصم الذين أدلوا بأصواتهم في لجان مجمع مدارس وسط العريش، معبرين عن موقفهم بلغة الإشارة.

وشهدت انتخابات الرئاسة في شمال سيناء زخمًا شعبيًا كشف عن حرص المواطنين من قرى المحافظة على التوافد للتصويت، ومسيرات لحث المواطنين على المشاركة.

وسجلت كشوف الناخبين في مراكز شمال سيناء حوالي 300 ألف ناخب في 40 لجنة.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».