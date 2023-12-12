محافظ بني سويف يتابع غلق اللجان في ختام الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، غلق اللجان في ختام اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي جرى عقدها على مدار 3 أيام منذ صباح الأحد الماضي وحتى مساء اليوم الثلاثاء، داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركزًا انتخابيًا، بجانب 4 لجان للمغتربين.

واطمأن المحافظ، على أعمال غلق اللجان في آخر أيام الاقتراع، والذي بدأ منذ الساعة التاسعة صباحا، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء ذلك وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة، وتحت الإشراف القضائي.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».