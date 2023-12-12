فرنسا تعتزم تضمين حق الاجهاض في الدستور

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تعتزم فرنسا قريبا تضمين حق الإجهاض في دستور البلاد.

وتعتزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تنتمي لتيار يمين الوسط، التقدم بمشروع قانون يؤيد هذه الإجراء، حسبما كشف المتحدث باسمها أوليفيه فيران في باريس.

وكانت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا قد أعربا في وقت سابق عن تأييدهما لتوفير حماية دستورية لحق الاجهاض.

ويسمح القانون في فرنسا منذ عام 1975 بإجراء عمليات إجهاض خلال عشرة أسابيع من حدوث الحمل.

ومنذ ذلك الحين، تم تعديل القانون بحيث صار مسموحا لجميع النساء إجراء عمليات إجهاض خلال 14 أسبوعا من الحمل، على أن يتحمل التأمين الصحي تكاليف العملية.