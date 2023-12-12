لجان حلوان تواصل استقبال الناخبين في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

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شهد حي حلوان، إقبالا من الناخبين خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع لليوم الثالث الأخير من انتخابات الرئاسة 2024.

ورصدت عدسة "الشروق"، انتظام العملية الانتخابية بحلوان، واستمرار توافد الناخبين على لجنة مدرسة حلوان الثانوية بنات (الشهب صابر أبو ناب) حاليا.

ولوحظ اصطفاف عدد من المواصلات الخاصة (ميكروباصات) في حلوان ومايو، لاستخدامها في نقل الناخبين من محل سكنهم إلى لجانهم الانتخابية.

وتجرى العملية الانتخابية في حلوان ومايو والمعادي وسط تشديدات أمنية مكثفة من اليوم الأول للاقتراع.

ويتوجه المصريون، لليوم الثالث والأخير، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».