محافظ مطروح يتفقد عددا من اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من المراكز واللجان الانتخابية الفرعية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فى انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وتابع محافظ مطروح لجنة مدرسة الجراولة الابتدائية شرق مدينة مرسى مطروح، واللجنة العامة ومدرسة الإعدادية بنات بالضبعة والوحدة المحلية لقرية راس الحكمة، ولجنة وحدة الدعم الزراعى بقرية سيدى حنيش.

جاء وذلك في إطار جولات المحافظ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمحافظة في يومها الثالث دون أى معوقات وتوفير كل سبل الراحة للناخبين باللجان لأداء أصواتهم بسهولة ويسر.

وأشاد محافظ مطروح بالوعى والأقبال الكبير من المواطنين في عمق الصحراء وكذلك السيدات وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان.