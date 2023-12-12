تواصل محادثات مؤتمر المناخ في دبي خلال الليل وسط نزاع بشأن الوقود الأحفوري

تقرر أن يتواصل العمل في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، المنعقد في دبي حاليا، إلى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، بينما يكافح المشاركون للاتفاق على صياغة إعلان نهائي وسط نزاع بشأن مصير الوقود الأحفوري.

وقال منظمو مؤتمر (كوب 28)، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن تستمر المفاوضات حتى الساعة الثالثة صباحا (2300 بتوقيت جرينتش)، وتوقع المراقبون إصدار مشروع إعلان في وقت لاحق.

وأراد رئيس المؤتمر سلطان الجابر، من دولة الإمارات العربية المتحدة، اختتام القمة التي تضم حوالي 200 دولة الساعة 11، من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لكن العديد من الدول أعربت عن خيبة أملها لأن مسودة النص التي تتألف من 21 صفحة، لم تعزز الالتزامات لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

وتعد الإعلانات النهائية، حاسمة في تقييم مدى نجاح أو فشل المؤتمر في تعزيز الجهود العالمية للحد من تغير المناخ.

وكان الجابر، الذي يرأس أيضا شركة النفط الإماراتية وفريقه يلتقيان ليلا ونهارا مع ممثلي الدول، حسبما قالت متحدثة.

وأضافت المتحدثة، أن اللقاءات كانت تستهدف ضمان الاستماع إلى الجميع وأن يتم أخذ جميع الآراء في الاعتبار، مؤكدة أن الجابر أراد إعلانا نهائيا تستطيع كل الأطراف تأييده.

يذكر أن القرارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يجب أن تتخذ بالإجماع.

يشار إلى أنه في الأعوام الأخيرة، استمرت محادثات مؤتمر الأطراف عادة لفترة أطول بكثير مما كان مقررا سلفا.

وخاض ممثلون من 200 دولة مناقشات ساخنة بشأن التوصل لاتفاق محتمل بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز).

وتعتزم رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، المنعقد في دبي حاليا، تقديم نسخة جديدة من مسودة البيان الختامي للمؤتمر بعد عاصفة من الاحتجاجات بشأن الصيغة السابقة.

وأصدر المدير العام للمؤتمر، ماجد السويد