في لفتة إنسانية، خرج رئيس لجنة فرعية بمدرسة الفردوس في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، من مقر لجنته وتوجه إلى شخص مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدته في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والسماح له بالتصويت خارج اللجنة ومراعاة لحالته الصحية.

وتوافد عدد كبير من المواطنين على مختلف لجان محافظة القاهرة، في اليوم الأخير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالي.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء اليوم الثلاثاء تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».