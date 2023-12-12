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نظم المئات من أهالي مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة بمشاركة رجال الكنيسة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

بدأت المسيرة من أمام مدرسة بلقاس وحتى مجلس المدينة، حاملين أعلام مصر مع تشغيل أغان وطنية، مصحوبة بزغاريد النساء وأنغام المزمار والطبل البلدي.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغتربا وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا.

ويتوجه المصريون لليوم الثالث والأخير إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».