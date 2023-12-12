مراقبون أوروبيون: كندا مسئولة عن 23% من الانبعاثات العالمية لحرائق الغابات

توصل تحليل لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن حرائق الغابات التي اشتعلت في كندا هذا العام، شكلت نسبة 23% من انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن حرائق الغابات في عام 2023.

وقال تقرير خدمة كوبرنيكوس الذي نشر اليوم الثلاثاء إن الحرائق، التي بدأت في مايو، واستمرت حتى أكتوبر، أطلقت 480 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وعلى مستوى العالم، تسببت حرائق الغابات في إطلاق 2100 ميجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى بداية ديسمبر.

ويصف تقرير كوبرنيكوس الحرائق في كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو ونوفا سكوتيا والأقاليم الشمالية الغربية وكيبيك بأنها حرائق استثنائية وغير عادية، ليس فقط من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولكن أيضا من حيث شدتها ومدتها وتأثيرها على المجتمعات المحلية.

ويقول التقرير، إن الدخان كان له تأثير كبير على جودة الهواء.

وقال مارك بارينجتون الخبير في خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوى إن "تأثيرات جودة الهواء في أمريكا الشمالية وحقيقة تعرض أوروبا لسماوات ضبابية نتيجة لهذه الحرائق تعطي دلالة واضحة على خطورتها".