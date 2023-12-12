 تزايد أعداد الناخبين بالفيوم في الساعات الأولى لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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تزايد أعداد الناخبين بالفيوم في الساعات الأولى لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية

مصطفى البنا
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 11:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 11:54 ص
انتظمت اللجان الفرعية في محافظة الفيوم، بفتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان في تزايد منذ الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان.

وشهدت لجان مدينة الفيوم ومراكزها إقبالا من الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وانطلقت أعمال التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء في لجان الانتخابات 2024 في 283 مقرا انتخابيا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم.

ويتوجه المصريون لليوم الثالث والأخير إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».


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