مسيرة في أشمون بالمنوفية لحث المواطنين على المشاركة في ثالث أيام انتخابات الرئاسة

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نظم "التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي" مسيرة حاشدة بمدينة أشمون، اليوم الثلاثاء، لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت المسيرة مشاركة المئات من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حاملين الأعلام وسط هتافات وطنية للتأكيد على الاستحقاق الإنتخابي وضرورة المشاركة، وذلك في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقاد المسيرة الدكتور "ممدوح العربي"، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية، حيث انطلقت من مقر التحالف في مركز أشمون، بمشاركة قيادات التحالف الوطني بالمنوفية، ومجموعة من الجهات التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أشمون.

وانطلقت المسيرة وسط الهتافات الوطنية التي تؤيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" والدولة المصرية، لإستكمال المسيرة ودعم الجهود المبذولة من أجل تطوير البلاد وتعزيز الاستقرار.

وتم تجهيز 500 مقر انتخابي و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية بالمحافظة بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين وذلك لاستقبال مليونين و851 ألفا و466 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

وجرى تدعيم اللجان بكافة الإمكانيات اللازمة لعملية التصويت فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم متصلة بغرف عمليات فرعية لمتابعة عملية التصويت وتلقي أية شكاوى والعمل على حلها.