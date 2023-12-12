اعتقال 27 شخصا في عملية للشرطة الأوروبية ضد مجرمين

نفذ محققون من ألمانيا وبولندا والنمسا وليختنشتاين وسويسرا وهيئة الشرطة الأوروبية، يوروبول، عملية ضد مجرمين يرتكبون أعمال الاحتيال لسرقة الأموال من كبار السن فيما يسمى بـ"خدعة الأحفاد".

وأعلن مكتب الادعاء العام في برلين، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال 27 شخصا خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى الـ8 من ديسمبر، مشيرا إلى أنه تم منع وقوع 70 جريمة كان يمكن أن يتم خلالها سرقة 5 ملايين يورو "5.4 ملايين دولار".

وزعم المشتبه بهم عبر الهاتف، لكبار السن بشكل أساسي، أن أحد أفراد العائلة -عادة ابنتهم أو ابنهم- تسبب في حادث سيارة خطير وأنهم سيتجنبون السجن من خلال الدفع الفوري لمبلغ كبير من المال في صورة كفالة.

وقالت الشرطة، إن المشتبه بهم، الذين زعموا أنهم أحفاد أو أقارب مقربين، كانوا غالبا ما يختارون ضحاياهم بمساعدة إعلانات الوفيات من أجل استغلال أشخاص ثكالى وقت حزنهم.

وكانت إعلانات الوفاة توفر للمجرمين أسماء أفراد الأسرة، الأمر الذي يعطي مصداقية لقصتهم الوهمية.

وتردد أن نحو ألف شرطي شاركوا في العملية التي استغرقت أسبوعين، والتي تمت بقيادة شرطة برلين وولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.

وقالت قائدة شرطة برلين باربرا سلوفيك "خدعة الأحفاد تعد صورة غادرة من الجريمة بشكل خاص لأنها موجهة بشكل مباشر ضد كبار السن".