كوريا الجنوبية تسعى لانفاق نحو 350 تريليون وون خلال 5 أعوام على قطاع الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لإنفاق نحو 250 تريليون وون (266 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة المقبلة للحفاظ على القدرات الدفاعية وتعزيزها، بما يشمل نظام الدفاع "ثلاثي المحاور" لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الوزارة أعلنت خطة الدفاع للمدى المتوسط - 2024 حتى 2028- حيث تسعى سول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات العسكرية المتطورة من جانب الشمال.

وتتضمن الخطة عدة برامج لتعزيز الدفاع، تتضمن إطلاق أقمار اصطناعية عسكرية للاستطلاع ونشر المزيد من الغواصات وأنظمة اعتراض صواريخ متطورة.

وتسعى الوزارة، إلى تعزيز موازنة الدفاع السنوية، التي تبلغ 57 تريليون وون هذا العام؛ لتصل إلى 59.6 تريليون وون العام المقبل و64.3 تريليون وون في 2025 و70 تريليون وون في 2026.