رئيس اتحاد عمال مصر: 65% من العمال شاركوا في الانتخابات الرئاسية

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن «65% من عمال مصر شاركوا في الانتخابات الرئاسية»، متوقعًا أن تتخطى النسبة 80% بانتهاء عملية التصويت اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحياة»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، مساء الثلاثاء، أن «ما تابعه على مدار أيام التصويت الثلاثة، ترفع رأس أي عامل مصري».

وذكر أن «الاتحاد يلعب دورًا منذ قديم الأزل في التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية»، مشيرًا إلى عقد مؤتمر كبير قبل انطلاق ماراثون الانتخابات للتأكيد على أهمية المشاركة.

وأكمل: «عرضنا فيلمًا وثائقيًا حول مصر أين كنا عام 2011 وعلام أصبحنا في 2023، فالصورة أفضل تعبير وجعلت العامل والمتلقي مدرك لحجم الجهد المبذول في ملفات القضاء على فيروس سي وتطوير الطرق والقضاء على العشوائيات وغيرها».

وتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على تخصيص لجان للمغتربين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق النائية، متوقعًا أن تكون نسبة مشاركة عمال مصر غير مسبوقة.

https://fb.watch/oUox3o5mVy/

وتنتهي عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».