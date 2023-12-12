رئيس بعثة جامعة الدول العربية: الشباب شارك في العملية الانتخابية بنسبة كبيرة

قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي، إن جامعة الدول العربية تلقت دعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات للمتابعة، وجرى تشكيل لجنة لتكون حاضرة فيما وصفه بالعرس الانتخابي من قبل الأمين العام للجامعة.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية له بقناة «صدى البلد»، صباح الثلاثاء، أن أبرز ما رصده خلال عملية مشاركة المواطنين بانتخابات الرئاسة 2024، هو إقبال كبار السن على اللجان رغم ظروفهم الصحية، وهناك من يساعدهم للوصول إلى لجانهم، منوها بأن هناك نسبة مشاركة كبيرة من الشباب في الانتخابات الرئاسية.



وتابع: «وجدت الابتسامة على وجوه السيدات بالمجتمع المصري الذين عبروا بكل حرية وشفافية عن حبهم لوطنهم، وهذا ليس بغريب على كل محب لبلده ووطنه وأمته العربية والإسلامية»، مؤكدا أن شرائح مختلفة من المجتمع أتت للاقتراع والإدلاء بصوتها.



وذكر أن اللجنة التقت بالقضاة المشرفين على الانتخابات، الذين أكدوا أنهم يخدمون وطنهم، موضحا أن كل ما لاحظوه أعضاء اللجنة يبشر بالخير وهناك تجاوب كبير من حيث التسهيلات ورجال الأمن ودورهم في التيسير على الناخبين.





ويتوجه المصريون، لليوم الثالث والأخير، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.



وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.



ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».