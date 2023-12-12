برنامج الأغذية العالمي: التغير المناخي يمثل تهديدا متزايدا للأمن الغذائي

حث مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على إحراز تقدم بصورة عاجلة بشأن حماية المناخ.

وقال فريك، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" على هامش مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28): "مازال أمامنا 6 إلى 7 أعوام لإحداث تحول بشأن التغير المناخي، وعندما نصل للنقطة الحاسمة، سوف تكون هناك تداعيات قاسية ولا يمكن إصلاحها".

وأضاف: "الانبعاثات الغازية سوف تستمر في الزيادة في أنحاء العالم، هذا انتحار على دفعات".

وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، لا يوجد نظام إنتاج ولا نظام توزيع حتى الآن.

وتابع: "ولكن هذا الأمر قد يتغير سريعا بسبب أزمة المناخ، مما قد ينتج عنه نقص حقيقي".

ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم الثلاثاء.

وقال فريك: "بغض النظر عن حجم الأموال التي ننفقها على التعويض عن الضرر المناخي ودعم الدول في التعامل مع التغير المناخي- إذا لم نتمكن من الحد من الانبعاثات الغازية بقوة، لن يكون الأمر كافيا أبدا".

وأوضح فريك، أن التعهدات المالية، التي غالبا ما يتم الإعلان عنها في قمم المناخ، ذات قيمة، مع ذلك يمكن أيضا تجاهل الكثير من الأمور.

وأضاف: "لو كانت التعهدات المالية من مؤتمرات المناخ التي تعود لـ28 عاما أصبحت حقيقة، لكنا نعيش في حال لا يوجد فيه أحد يشعر بالجوع أو يعاني من الفقر".

ويشار إلى أن أذربيجان، وهى دولة أخرى منتجة للنفط، تستضيف مؤتمر المناخ العام المقبل.

وقال فريك: "هذه علامة مقلقة، لأننا في حاجة ماسة للتخلي عن الوقود الأحفوري".