توجه المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح فريد زهران، بالشكر إلى وسائل الإعلام على الحياد والتغطية المحترمة للعملية الانتخابية، وإتاحة الفرص المتساوية قدر الإمكان أمام المرشحين الأربعة.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، عن شكره إلى الشرطة على حيادها في الإشراف على الانتخابات، وللهيئة الوطنية على المجهود المضني المبذول.

وذكر أن «نسبة حضور الشعب المصري المشارك في عمليات التصويت كانت واضحة في الـ3 أيام»، لافتًا إلى أنها «كانت أكثر كثافة في اليوم الأخير».

وشكر الشباب على حضوره بنسبة كبيرة في الانتخابات، مرجعًا الأمر إلى استماعهم لـ«خطاب سياسي بسقف مرتفع، أكد أن المسألة غير محسومة، وأن هناك أملًا للتغيير والتعبير عن رأيهم».

ووجه التحية إلى المرأة التي شاركت بنسبة أكبر بكثير من الرجال في معظم اللجان، متوجهًا بالشكر لكل من انتخب «زهران» ورأى أنه أمل للتغيير السلمي الآمن.

ولفت إلى أن أعضاء الحملة متواجدون في اللجان الفرعية لمتابعة عمليات الفرز، ومن المقرر أن يوافوا المقر الرئيسي بالتقارير الصادرة من القضاة في اللجان العامة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».