شهدت لجنة مدرسة كوم النص الابتدائية بدائرة مركز كفر الدوار، حضور الحاجة منصورة محمود سعداوي البالغة من العمر ٨٠ عاما، وعلى الرغم من كبر سنها وعدم قدرتها على الحركة، حرصت على الحضور إلى اللجنة الانتخابية، للإدلاء بصوتها.

الحاجة منصورة تقول: "أنا جيت اللجنة الانتخابية حبا في مصر، فهي تستحق منا الكثير"، مرددة هتافات: «تحيا مصر».

وتستمر عملية التصويت داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحُدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».