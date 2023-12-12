اتهام عضو سابق من وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية بقتل مواطن بولندي في 1974

من المقرر أن يمثل عضو سابق من وزارة أمن الدولة "شتازي" في ألمانيا الشرقية سابقا، أمام المحاكمة بتهمة قتل مواطن بولندي على حدود برلين المقسمة قبل نحو 50 عاما.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في برلين، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن المحكمة قبلت لائحة الاتهام ضد رجل من مدينة لايبزيج من شرق ألمانيا يبلغ من العمر 79 عاما.

وأعلن مكتب المدعي العام في برلين، منتصف أكتوبر الماضي، أنه وجه اتهامات للموظف السابق في شتازي، حيث يزعم أنه أطلق النار على مواطن بولندي في برلين الشرقية عند المعبر الحدودي السابق في محطة السكك الحديدية في فريدريش شتراسه في 29 مارس 1974.

وبحسب لائحة الاتهام، التي تأتي بعد نحو 34 عاما من سقوط جدار برلين الذي كان يفصل ألمانيا الشرقية الشيوعية عن ألمانيا الغربية، قتل المتهم الرجل الضحية البالغ من العمر 38 عاما "برصاصة موجهة في الظهر أطلقها من موقع مخفي".

وذكرت لائحة الاتهام، أن المتهم كان ينتمي إلى مجموعة عمل تابعة لوزارة أمن الدولة وقت ارتكاب الجريمة وكان مكلفا بـ"تحييد" الرجل البولندي.

وقبل ذلك، تردد أن الضحية البالغ من العمر 38 عاما طلب إذنا من السفارة البولندية للتوجه إلى برلين الغربية لأنه أراد الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكتب المدعي العام، لم يحرز التحقيق أي تقدم على مدار سنوات طويلة.

وكان يعتقد في البداية، أن الجريمة قتل غير متعمد، وهي جريمة من شأنها أن تندرج تحت قانون التقادم في الدولة الألمانية.

لكن مكتب المدعي العام اعتبر أن معيار القتل "الخيانة" قد تحقق، وقبلت المحكمة هذه الحجة.

وبحسب المتحدثة باسم المحكمة، فإن الدائرة المختصة قبلت لائحة الاتهام في المحاكمة الرئيسية دون قيود، وبدأت الإجراءات الرئيسية.

ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء المحاكمة.