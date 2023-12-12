تقرير - الأهلي بين فرصة «الثأر الصعب» من الاتحاد وحظ البدايات في المونديال

بعد أن تمكن نادي اتحاد جدة من تحقيق فوزا كاسحا على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية، ضرب موعدا مع الأهلي في قمة عربية يوم الجمعة المقبل، بربع نهائي كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وظهر العميد السعودي بأنياب ومخالب، كأنه يبعث برسالة إلى كافة الأندية بأنه سينافس ولن يكتفي بالأداء المشرف، ومن بين تلك الأندية الأهلي الذي سيواجه اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل.

فرصة صعبة للثأر والانتقام

على مدار 18 عامًا من 2005 إلى الآن لم يظهر الاتحاد في كأس العالم للأندية، إذ اقتصرت مشاركاته على نسخة 2005 فقط، بينما على الجانب الآخر تواجد الأهلي في نسخ 2006 و2008 و2012 و2013 و2021 و2022، وبالتالي لم يحدث أن التقى الفريقان مرة أخرى.

ورغم تفوق الأهلي قاريًا ودوليًا وتحقيقه نجاحات كبيرة في كأس العالم للأندية فإن تلك الخسارة من الاتحاد ظلت مؤلمة لجماهير الفريق، التي ظلت تتمنى أن تأتي الفرصة لردها يوما ما، خاصة أن ضحيتها كان الجيل الذهبي للفريق الأحمر.

لكن تشاء الأقدار أنه حين تأتي هذه الفرصة يكون الاتحاد هو صاحب الأرض وأحد المرشحين للتتويج باللقب، في ظل ما يمتلكه من وفرة من النجوم العالميين.

الأهلي جيد في ضربة البداية وسيء مع الاتحاد

واجه النادي الأهلي عددا من الفرق في بداية مشواره مع البطولات السابقة لكأس العالم للأندية، في 8 مناسبات سابقة، حقق الفوز في 5 مواجهات منها، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات.

بينما شهدت المواجهات التي جمعت الأهلي بنظيره الاتحاد، تفوقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيًا في 3 مواجهات.

أولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.

بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.

ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005 بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.