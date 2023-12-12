قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة التموين، بشأن صرف سلعة السكر الحر على البطاقات التموينية مقابل سعر 27 جنيها للكيلو؛ استطاع أن يقضي على «الأزمة المفتعلة الأخيرة»، بحسب وصفه.

نوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إلى استمرار إتاحة السكر التمويني على البطاقات مقابل السعر الاسترشادي 12.6 جنيها.

وأوضح أن قرار الوزارة بصرف السكر الحر على البطاقات التموينية استهدف القضاء على ارتفاع أسعار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى إتاحة صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، بينما يصرف عدد 2 كيلو للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر.

وأشار إلى انعكاس قرار التموين على تراجع أسعار السكر بالأسواق إلى 35 جنيها بدلا من 55 جنيها؛ بانخفاض 20 جنيها، قائلا: «خلال يوم أو اثنين؛ سيتوفر السكر بكل المناطق وتنتهي الأزمة المفتعلة إلى غير رجعة».