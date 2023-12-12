محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بلجان العبور وشبين القناطر

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العملية الانتخابية بمدينتي العبور وشبين القناطر، في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات بشارع الصحافة بالحي التاسع، ومدرسة الـ70 مترا للتعليم الأساسي بحي الشباب وفي مدينة شبين القناطر، ومدرسة الشهيد رضوان الثانوية التجارية بنات بالمدينة، ومدرسة الرسمية التجريبية بالمدينة، ومدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بالمدينة.

واطمأن المحافظ، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم.

كما أوضح أنه تم توفير مختلف التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتي تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب على استكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.