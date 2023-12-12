جنود الجيش الألماني يغادرون معسكر كاستور الأممي في مالي

علمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من مصادر أمنية، أن آخر الجنود الألمان غادروا معسكر كاستور التابع لمهمة مينوسما الأممية في مالي على متن طائرتي نقل اليوم الثلاثاء.

وبذلك ينهي الجيش الألماني مشاركته في المهمة التي بدأها قبل أكثر من عقد، وهي ثاني أكبر مهمة يشارك فيها الجيش الألماني خارج أوروبا بعد مهمته في أفغانستان.

وكانت مهمة الجيش في مالي تعتبر في الفترة الأخيرة أخطر مهمة يشارك فيها الجيش، حيث كان طياران ألمانيان لقيا حتفيهما في 2017 بعد سقوط مروحيتهما من طراز تايجر، كما أصيب 12 جنديا ألمانيا في هجوم انتحاري وقع في عام 2021.

ووفقا لبيانات الجيش، بلغ إجمالي عدد الجنود الألمان الذين شاركوا في مهمة مينوسما خلال السنوات الماضية نحو 20 ألف جندي.

ويقع المعسكر على حافة مطار مدينة جاو شمال مالي.

وأفادت هذه المصادر، بأن الجنود في طريقهم إلى محطة مؤقتة تقع على ساحل الأطلنطي على أن يصلوا إلى القاعدة الجوية فونستورف في ولاية سكسونيا السفلى خلال الأسبوع الجاري.



