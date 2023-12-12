 حكومة توسك تفوز بالثقة في البرلمان البولندي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حكومة توسك تفوز بالثقة في البرلمان البولندي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 11:53 م

فازت حكومة رئيس الوزراء البولندي المنتخب حديثا دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي بتصويت الثقة الذى أجرى في البرلمان مساء اليوم الثلاثاء.

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