حكومة توسك تفوز بالثقة في البرلمان البولندي

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فازت حكومة رئيس الوزراء البولندي المنتخب حديثا دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي بتصويت الثقة الذى أجرى في البرلمان مساء اليوم الثلاثاء.