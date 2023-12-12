أوراكل تظهر نموا منخفضا مخيبا للآمال مع انخفاض سعر أسهمها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات ومقرها الولايات المتحدة بأعمال أقل من المتوقع في الربع الثاني، وفقا للنتائج الصادرة يوم الاثنين.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 9ر12 مليار دولار ، حسبما قالت الشركة ومقرها مدينة أوستن في تكساس.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، توقع المحللون متوسط إيرادات قدره 1ر13 مليار دولار.

وفي الأعمال السحابية المهمة، تباطأت وتيرة النمو للمرة الثانية على التوالي.

وزادت أوراكل صافي أرباحها بنسبة 44% تقريبا إلى 5ر2 مليار دولار .

وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداول بعد ساعات العمل.