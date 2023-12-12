قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها لم تتوقع هذا الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الانتخابات الرئاسية.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الاثنين، أن السوشيال ميديا (منصات التواصل الاجتماعي) جعلتها تفقد الثقة في الإقبال الكبير على الانتخابات.

وأوضحت أنها بدأت تشعر بالثقة منذ بدء الاحتشاد الكبير من قبل المصريين في الخارج على الانتخابات، واصفة ما جرى في هذا المشهد بأنها كان ملحمة.

وأشارت إلى أنّ الشعب المصري لديه درجة كبيرة من الوعي بأنها يؤسس لحقبة تاريخية، باعتبار أن التصويت في الانتخابات يعني مشاركة في القرار، وهي رسالة ليست فقط للخارج لكنّها للقائد أيضا.

ونوهت الشوباشي، أنّ المرشحين أكّدوا عدم حدوث أي تجاوز أو تدخل من قبل المؤسسات، هو أمر وصفته بالرائع والسلوك الجديد.

وأيّدت رأي تامر أمين، بأن المشهد الانتخابي في مصر حاليا يشبه مشاهد إجراء الانتخابات في الدول الأوروبية من حيث شكل ومضمون الديمقراطية.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».