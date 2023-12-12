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تشهد لجان الشرقية توافد المواطنين على اللجان قبل غلق باب التصويت في التاسعة مساءاً ، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا تستوعب 1016 لجنة فرعية.

كما تضم محافظة الشرقية 10 لجان فرعية موزعة على نطاق 5 مراكز ومدن، هي "الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - فاقوس"؛ ستكون متاحة أمام المغتربين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية دفع بعدد 84 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقر اللجان الانتخابية؛ للتامين الطبي.

من جانبها أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انعقاد غرفة التامين الطبي بالمديرية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة.

فيما وفرت المديرية 30% من الأسرة بجميع المستشفيات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية؛ وذلك تحسبا لأية طوارئ، مع استمرار انتشار الفرق الطبية بمحيط اللجان طوال أيام الاستفتاء.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».