نظم المعلمون مسيرة حاشدة ضمت ألاف المعلمين وأعضاء الفرعيات واللجان النقابية بمحافظة الجيزة انطلقت من مدرسة السعيدية إلى اللجان الانتخابية المحيطة للادلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وشارك في المسيرة خلف الزناتي نقيب المعلمين والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الجيزة.

وقال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن المعلمين دائما يثبتون وعيهم وحرصهم على مصلحة الوطن ولا ينجرفون وراء الشائعات، وأثبتوا انهم على درجة كبيرة من الوعي والفهم وحريصين على اختيار رئيسهم ، ونجحوا فى اختبار الوعى بالمخاطر التى تحيط بالأمن القومى المصرى، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية ضد أى تهديد.

وأكد أن حضور الشباب والشيوخ وذوى الاحتياجات للادلاء بأصواتهم، يثبت أن المصريين دائما شعب على قدر كبير من المسئولية تجاه وطنه، وحريصين على نجاح الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة ويثبت للعالم أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف وطنهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ويتوجه المصريون لليوم الثالث والأخير إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».