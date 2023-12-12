عبد الهادي القصبي: المشاركة الكثيفة في الانتخابات رسالة عرفان للدولة على جهودها

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعكس قيمة وعظمة ووعي الشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "cbc"، أن هذا الإقبال يمثل رسالة عرفان من المواطنين على جهود الدولة التي بذلتها في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنّ هناك الكثير من الأحداث التي انعكست على فئات مختلفة من المواطنين سواء الشباب أو المرأة أو ذوي الهمم، ما أدّى إلى وجود كثافات أمام اللجان الانتخابية.

ولفت إلى أنّ التحديات الإقلمية والدولية التي تحيط بالدولة يقابلها الشعب بالوقوف بجانب دولته ومؤسساته، وهو ما انعكس في المشاركة الكثيفة بالانتخابات.

ونوه بأن الشعب لديه طموحات كبيرة للمرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأته الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تصويت المواطنين في حد ذاته هو انتخاب للدولة.

وتتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير، والتي تتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».