محافظ الإسكندرية: الانتخابات الرئاسية كانت عرسا ديمقراطيا تصدر فيها الشباب المشهد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الانتخابات الرئاسية التي استمرت 3 أيام كانت عرس ديمقراطي، تصدر فيها الشباب وكبار السن المشهد، موضحا أنها مرت دون أي مشاكل أو معوقات.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية خاصة، خلال تفقده اللجان الانتخابية عقب غلق صناديق الاقتراع: لم أشهد على مدار 40 عامًا انتخابات مماثلة لهذه كما لم نرى مثل هذه الحشود، مشيرا إلى أن أهم المكاسب من انتخابات الرئاسة هو إقبال الشباب وليس السيدات وكبار السن فقط كما هو معتاد.

وأشاد الشريف، بالجهود الإعلامية التي ساهمت كثيرا في تعريف الشباب حقوقها الدستورية، كما قدم الشكر للشعب المصري على مشاركتهم وخروج العكلية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.