قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن البرلمان يتابع الانتخابات الرئاسية المصرية بكل حيادية ومهنية بعيدا عن أي تجاذبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الاثنين، أن البرلمان سيرفع تقريرا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن التقرير سيستعرض الإيجابية وينقل أيضا السلبيات حال حدوثها.

وأشار إلى أن هناك عدة أمور لفت نظره في الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتها الإقبال المكثف من قبل المواطنين على التصويت المكثف أكثر من أي انتخابات سبق أن تابعها البرلمان في مصر.

ولفت إلى أن البرلمان لاحظ تطور تنظيم العملية الانتخابية وبخاصة في سلاسة عملية التصويت، واصفا سير العملية الانتخابية وإدارتها بأنها إيجابية.

وأوضح أن البرلمان يتابع الانتخابات وفقا لآلية واضحة، مستدلا على ذلك بأنّ البرلمان العربي يتلقى دعوات من دول غير عربية لمتابعة انتخاباتها.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».