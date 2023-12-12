قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المشهد الانتخابي في مصر على مدار 3 أيام كان أكثر من رائع، متابعة: «المرأة تصدرت المشهد.. واصطحبت أسرتها وزوجها وأبناءها للمشاركة، والشعب المصري قدم ملحمة»، حسب قوله.

وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن المجلس القومي للمرأة كان له 2000 متابع للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتوجهت بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل مهمة المتابعين واعتمادهم»، لافتة إلى «زيارة أكثر من 7400 لجنة، وعدم رصد أي مشكلات تعرقل سير العملية الانتخابية».

وذكرت أن المجلس القومي للمرأة قدم تدريبا شاملا للمتابعين قبل بدء الانتخابات، موضحة أن غرفة العمليات كانت منعقدة على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين.

وثمّنت التسهيلات المقدمة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة، وطباعة بطاقات اقتراع بصيغة بريل، متوجهة بالشكر للمتطوعين الذين سهلوا مهمة كبار السن وذوي الإعاقة.

وتابعت: «كثافة التصويت ليست عادية، وأشعر أنها غير مسبوقة، ولم يتم رصد أية انتهاكات أو شكاوى، وعملية التصويت تمت بسهولة ويسر».

وأشادت بالإقبال الكثيف على الانتخابات من الفتيات والسيدات، قائلة: «روح المشاركة كانت واضحة لدى الجميع، والمشاركة في حد ذاتها نجاح».

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».