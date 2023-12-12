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أدى قضاة اللجنة العامة للانتخابات في شمال سيناء الاستحقاق الانتخابي، وذلك في لجنة مخصصة للمغتربين في مدينة العريش.

وتوافد القضاة المشرفين على اللجنة العليا إلى مقر لجنة رفيق عزت الإعدادية في مجمع مدارس العريش للإدلاء بأصواتهم في مقر اللجنة.

ومن المنتظر أن يبدا القضاة في اللجنة العليا ومقرها الصالة المغطاة في استاد العريش فرز الأصوات بعد إغلاق اللجان مساء اليوم الثلاثاء.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاضٍ استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».