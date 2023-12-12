أمين لجنة المغتربين بأسوان يحتفل بعيد ميلاده خلال فترة الراحة بالانتخابات الرئاسية

احتفل محمود العمدة، أحد أمناء لجنة رقم 27 بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمدينة أسوان، أحد لجان الانتخابات الرئاسية المخصصة للمغتربين، بعيد ميلاده، وذلك مع وقت الراحة.

وجاء ذلك بحضور كل من "المستشار خالد حمد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمركز ومدينة أسوان، والمستشار محمد ياسين، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى حضور، فراج أمين

شوقي عبد الظاهر، وصديقه عمرو عبد العظيم، والشيخ عبد المجيد النجار، أحد أعضاء الحملة الرئاسية من ذوي الهمم".

من ناحيته قال المستشار خالد حمد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمركز ومدينة أسوان: "الود موجود بيننا لذلك نحتفل بعيد ميلاد أمين اللجنة رقم 27، اليوم، وتزامنًا مع فترة الراحة لجان الانتخابات الرئاسية، حيث إن اليوم يعد عرس دستوري، ونحن نأصل الود بين المصريين جميعا، معبرًا كل انتخابات وكل أسوان وأهل مصر جميعًا بخير".

فيما قدم محمود العمدة، أمين اللجنة، الشكر للمستشار خالد حمد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمركز ومدينة أسوان، والمستشار محمد ياسين رئيس اللجنة على حضورهم المشرف وموافقتهم على الاحتفال بعيد ميلاده في وقت الراحة داخل اللجنة الانتخابية.