تمديد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

تقرر تمديد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، حيث يكافح المشاركون من أجل التوصل لصيغة اتفاق نهائي. وكان من المقرر في الأصل أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم الثلاثاء.



وأراد رئيس المؤتمر، الإماراتي سلطان الجابر، اختتام القمة التي تضم حوالي 200 دولة الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لكن العديد من الدول أعربت عن خيبة أملها لأن النص النهائي لم يشمل ما يكفي من الالتزامات الخاصة بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.



ومساء الاثنين، قدم الجابر، وهو أيضا رئيس شركة النفط والغاز الإماراتية (أدنوك) المملوكة للدولة، مسودة لوثيقة الاتفاق النهائي، وقد صنفها الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وعشرات الدول الأخرى على أنها مخيبة للآمال وغير كافية.



وأعربت المنظمات البيئية عن جام غضبها ودعت إلى إجراء تحسينات على المسودة.