قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن متابعيها رصدوا مشاركة كبيرة من الشباب في اليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بجانب أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات، كما حرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، فضلا عن ملاحظة وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات.

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى استمرار تصدر محافظة القاهرة في نسبة الإقبال أمام اللجان وكذلك محافظات سوهاج وبني سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، كما تلاحظ استمرار التصويت بشكل متوسط في محافظات أسيوط والسويس والإسماعيلية حتى الآن.

وأضافت التنسيقية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، أن غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية لم ترصد أي مخالفات حتى الآن، كما تم فتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرًا بعض الوقت، حيث تم فتح عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد عدد 15011 عملية رصد.

وأشارت إلى رصد متابعيها توافد الناخبين بكثافة في بعض المحافظات الساحلية رغم سقوط أمطار وسيول بها ومنها محافظة مطروح.

وأكدت استمرار احتفالات المواطنين وسعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الاحتشاد أمام اللجان في كثير من المحافظات، واستمرار اصطحاب الأسر للأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر خلال توجههم للجان الاقتراع.

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في متابعة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة يصل لحوالي 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، حيث يتم رصد العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها على مدار أيام الانتخاب.