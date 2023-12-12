محلل إسرائيلي: الحرب أوضحت أن إسرائيل ليست مستقلة تماما

قال المحلل الإسرائيلي نداف شرغاي، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت النقاب عن أن إسرائيل ليست مستقلة تماما.

جاء ذلك في مقال نشره شرغاي بصحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية بعنوان: "الحرب أوضحت أمرا واحدا: إسرائيل ليست مستقلة تماما".

وقال شرغاي: "سوف تحتاج العديد من القضايا إلى إعادة تقييم بعد الحرب، إحداها، والتي بالكاد تتم مناقشتها الآن، هي اعتماد إسرائيل شبه الكامل على الولايات المتحدة، عسكرياً وسياسياً، كما أصبح واضحاً تماماً أثناء القتال".

وأضاف: "أبرز مظاهر هذه العلاقة التكافلية، هو المشاركة غير المسبوقة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماعات مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي"، وفقا لوكالة الأناضول.

وعن فوائد ذلك الدعم، قال شرغاي إن "الفوائد الضخمة المترتبة على الحصول على الدعم والمساندة الأمريكية واضحة: 4 مليارات دولار في هيئة مساعدات عسكرية سنوية، والإمداد المستمر بالذخيرة أثناء القتال، والدعم الدولي ضد الدول والمنظمات المعادية مثل إيران وروسيا والأمم المتحدة".

واستدرك: "لكن الجوانب السلبية التي لم تتم مناقشتها بشكل أقل، هي أن إسرائيل محدودة وغير حرة في التصرف كما تراه مناسبًا، لا أثناء الحرب ولا في اليوم التالي".

وأشار شرغاي إلى أن "الاعتماد موجود في كل مكان، ولكن يجب أن نسعى جاهدين لتقليله إلى أدنى درجة ممكنة".

ولفت إلى أنه "قبل عامين تقريبا، أصبحت هذه القضية مصدرا للتدقيق في الدوائر الداخلية للمؤسسات السياسية والأمنية في إسرائيل".

وقال: "تمت كتابة مذكرة أولية وتقديمها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الصراع الاجتماعي العميق في إسرائيل بشأن الإصلاح القضائي، أدى إلى إجهاض هذه العملية في مهدها".

وأضاف: "واليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين توصلوا إلى استنتاج، مفاده أن إسرائيل يجب أن تستعد لليوم الذي تشهد فيه العلاقات فتورًا كبيرًا في العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأكد أن "هذا يعني أيضًا الاستعداد لسيناريو حيث لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تقديم المساعدة لإسرائيل بالمستويات الحالية".