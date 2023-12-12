عبر الملحن عمرو مصطفى، عن فخره الكبير بعملية انتخابات رئاسة الجمهورية (التي يُنتظر أن تُفتح أبواب الاقتراع ليومها الثالث بحلول التاسعة من صباح الثلاثاء).

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة قادت إلى التنظيم الراقي للانتخابات بسهولة ويسر.

وأضاف أن العملية الانتخابية تحظى بعملية متابعة على مدار الساعة، متابعا: «أنا نزلت الانتخابات كمواطن مصري علشان أعلّي صوت إدارتي.. لما الشعب ينزل الانتخابات بيعلي صوت إدارته أمام كل أعدائها».

وأشار إلى أنّ المشاركة في العملية الانتخابية ليست من باب التصويت وحسب، لكنّها تساهم في تقوية الدولة وصوت إدارتها أمام كل من يحاول النيل منها.

ووجه رسالة للمواطنين (الذين لم يدلوا بعد بأصواتهم في الانتخابات) قائلا: «انزلوا علشان تِقوُّا جيش بلدكم وتِقوُّا الإدارة المصرية ويبقى صوتنا في ظل الحروب المحيطة بنا».

وشدّد على أن هذه الظروف المحيطة جعلت الانتخابات الحالية مختلفة عن غير بشكل كبير.

وأشاد بالتغطية الإعلامية المكثفة للعملية الانتخابية بما يساهم في إبراز الحقائق، مؤكدا أن الرسالة الإعلامية المصرية شهدت تغييرا إيجابيا ملموسا خلال السنوات العشر الماضية.



وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».