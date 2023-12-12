 قاضية تخرج لناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة ليدلي بصوته في لجنته الانتخابية بالمرج - بوابة الشروق
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قاضية تخرج لناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة ليدلي بصوته في لجنته الانتخابية بالمرج

مصطفى بكر
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 6:08 م

في لافتة إنسانية، خرجت قاضية رئيسة لجنة انتخابية في مدرسة الثانوية بنات بالمرج في محافظة القاهرة، لناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة تواجد أمام مقر اللجنة ويرغب في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ونظرا لحالة الناخب الصحية، قامت المستشارة رئيس اللجنة بمساعدته للإدلاء بصوته، وأعرب الشاب عن فرحته وسعادته عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لليوم الثالث والأخير في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السلم".

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