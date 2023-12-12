رئيس لجنة فرعية بمحافظة الفيوم: نسبة الحضور 60 %

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أعلن المستشار حسن النقيب، رئيس لجنة 18 بمدرسة الصداقة الفرنسية بمحافظة الفيوم، عن تسجيل اللجنة نسبة حضور 60 % من إجمالي 6 آلاف ناخب مقيد داخل اللجنة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة والإقبال جاءت «جيدة» من جميع الفئات العمرية.

وأوضح أن عمليات التصويت جرت في أجواء نموذجية، مشيرا إلى تقديم الهيئة الوطنية العليا للانتخابات؛ جميع التيسيرات للناخبين، لا سيما فئات كبار السن وذوي الهمم.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا للانتخابات؛ عن إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بمعظم المحافظات، مشيرة إلى استمرار التصويت داخل بعض اللجان الفرعية.