قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مشاهد إقبال المواطنين علي مقار ولجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات الرئاسية 2024، «غير مسبوقة»، مضيفا أن الشعب المصري «هو الملهم والمعلم».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية» المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الثلاثاء، أن اصطفاف الشعب المصري على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ يؤكد مدى إدراك ووعي الشعب المصري بأهمية المرحلة الراهنة.

وأكد من جانبه أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024؛ «أعلى نسبة في تاريخ مصر»، مضيفا: «نحن ذاهبون إلى رقم غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات السياسية المصرية؛ قد تفوق 65 % أو 70 %».

وتوقع تجاوز الانتخابات الرئاسية الحالية؛ أعلى نسبة مشاركة والبالغة 52 % وذلك في ضوء إعلان الهيئة الوطنية العليا للانتخابات عن بلوغ نسبة المشاركة 45 % من إجمالي عدد المقيدين بقواعد بيانات الناخبين مع اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

وتابع: «سوف ندخل ضمن أكبر 10 أو 15 دولة على صعيد أعلى نسب التصويت في العالم»، مشيرا إلى انعكاس تداعيات القضية الفلسطينية على اصطفاف الشعب المصري خلف دولته المصرية ضد محاولات النيل من الأمن القومي المصري.